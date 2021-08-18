Рыбак принял олененка за акулу и поймал его

В английском городе Уэймут, графство Дорсет, шкипер и рыбак Марк Боудич принял плавающего олененка за акулу и поймал его. Об этом сообщает Dorset Live.

Шкипер проводил водную экскурсию и рыбалку для семьи. На борту лодки находились Наташа и Морган Ллойд с детьми. Вдруг Боудич заметил в воде что-то похожее на плавник. «Сначала я подумал, что это дельфин. Потом предположил, что это может быть гигантская акула, которая плывет с открытой пастью и собирает планктон», — рассказал он.

Боудич уточнил у экскурсантов, не будут ли они против подплыть к плавнику и посмотреть, кто это. Когда лодка приблизилась к существу, которое издалека казалось акулой или дельфином, оказалось, что это маленький олененок, а за плавник шкипер принял его мохнатые уши. Капитан судна попросил Моргана помочь ему спасти животное, и они принялись за работу.

Мужчины накинули на шею олененка лассо из веревки и затащили его на борт лодки. Как только животное попало на судно, оно упало без сил. Все время, пока лодка плыла к берегу, Морган успокаивал олененка, чтобы тот не нервничал и не боялся.

На суше животное выпустили на территорию, где росли деревья. «Олененок прошел метров 20, а потом вернулся. Он подошел ко мне, и я начал гладить его и чесать, как собаку. Я заверил его, что теперь все будет хорошо, похлопал по спине, и он ушел», — сказал Боудич.

Ранее сообщалось, что рыбак поймал необычное существо с огромной головой и тремя щупальцами. Пользователи сети предположили, что это осьминог-мутант или свернувшийся скат.

