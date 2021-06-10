Рыбак подрался с тремя акулами и отбил у них свой улов

Австралийский рыбак подрался с акулами за свой улов и вышел победителем. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Купер Уотсон (Cooper Watson) рыбачил на Кокосовых островах в Индийском океане, когда ему на крючок попался желтоперый каранкс. Внезапно рядом появились три черноперые акулы, привлеченные кровью пойманной рыбы.

Австралиец попытался вытащить каранкса из воды, однако одна из акул вцепилась в рыбу. После этого все три хищника начали носиться вокруг ног Уотсона, разъяренные еще большим количеством крови. Австралиец принялся бить ногами по воде, пытаясь отпугнуть хищников.

«Сначала я беспокоился только о своем улове, но потом испугался, что одна из акул схватит меня за ногу», — вспомнил Уотсон.

На островах, где рыбачил Уотсон, нет телефонной связи, и любая травма может стать большой проблемой. Однако рыбаку удалось отбиться от акул, остаться невредимым и спасти улов.

Ранее сообщалось, что подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы. Хищная рыба дважды укусила его за руку, однако мужчине удалось отбиться от нее.