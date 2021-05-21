Школьная учительница поймала акулу рекордного размера

Школьная учительница из американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, поймала короткоперую серую акулу рекордного размера. Об этом сообщает Greenville News.

18 апреля 27-летняя Никки Колуэлл (Nikki Colwell) рыбачила в 13 километрах от острова Эдиста, располагающегося в Атлантическом океане у берегов Южной Каролины. Ей удалось поймать акулу длиной 228 сантиметров и весом 78,6 килограмма, что на килограмм больше рекорда штата. Спустя месяц департамент природных ресурсов Южной Каролины официально признал ее рекордсменом.

Колуэлл утверждает, что увлекалась рыбалкой с детства. За свою жизнь она поймала сотни акул самых разных видов, в том числе 229-килограммовую молотоголовую акулу и 129-килограммовую лимонную акулу.

В 2019 году сообщалось, что восьмилетний рыбак выловил 314-килограммовую тигровую акулу в прибрежных водах австралийского города Сидней. Мальчик занимался рыбалкой с двух лет и признается, что улов стал для него большим достижением.