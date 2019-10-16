Восьмилетний рыбак поймал смертоносную акулу весом 314 килограммов

В прибрежных водах австралийского города Сидней восьмилетний рыбак выловил 314-килограммовую акулу. Об этом сообщает Daily Mail.

Джейден Миллауро (Jayden Millauro) рыбачил с отцом Джонатаном (Jonathan) и капитаном судна на юге Сиднея и поймал гигантскую тигровую акулу. Вернувшись на берег, команда рыбаков обнаружила, что пойманная рыба может установить рекорд.

Миллауро занимается рыбалкой с двух лет и признается, что улов стал для него большим достижением.

Предыдущий рекорд принадлежит рыбаку Яну Хиссею (Ian Hissey). В 1997 году он выловил тигровую акулу весом 312 килограммов и зафиксировал размеры улова в Международной ассоциации, которая отслеживает рекорды по рыболовству по категориям рыб.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

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