Акула-людоед растерзала 59-летнего серфера

У побережья Австралии акула-людоед растерзала серфера. Об этом сообщает австралийская ABC News.

Инцидент произошел утром во вторник, 18 мая, на пляже Танкарри в провинции Новый Южный Уэльс. 59-летний австралиец приехал отдыхать на побережье вместе с друзьями из Сиднея. По словам его спутников, мужчина увидел приближающуюся акулу и успел предупредить их, прежде чем хищник атаковал.

Сразу после нападения друзья бросились в воду, вытащили раненого товарища на берег и попытались провести ему сердечно-легочную реанимацию. Однако, несмотря на их усилия и помощь подоспевших медиков, мужчина умер.

По словам представителя полиции, характер повреждений указывает на то, что сиднейца атаковала большая белая акула, известная как «акула-людоед».

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Сейчас пляж Танкарри закрыт, поднятые в воздух дроны отследили двух крупных акул неподалеку от места происшествия.

«Это беспрецедентное событие. Я не могу припомнить, чтобы акулы когда-нибудь нападали на людей в этом районе», — заявил представитель местного отряда спасателей-волонтеров Брайан Уилкокс (Brian Wilcox).

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Акулы этого вида считаются наиболее опасными для человека.

Ранее сообщалось, что у берегов города Нумеа, столицы острова Новая Каледония, рыбак обнаружил в океане убитого акулой сапсерфера. Тело 53-летнего мужчины со следами укусов нашли недалеко от побережья 24 апреля.