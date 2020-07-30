Акула-людоед приняла купальщицу за тюленя и убила ее

У берегов американского штата Мэн большая белая акула, известная также как акула-людоед, убила женщину. Как сообщает издание New York Post, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

63-летняя Джули Димперио Холовач (Julie Dimperio Holowach), прежде возглавлявшая компанию по изготовлению сумок в Нью-Йорке, купалась вместе со своей дочерью неподалеку от острова Бейли в понедельник, 27 июля. Женщины отплыли примерно за 20 метров от берега, отдыхающие утверждают, что слышали, как они шутили и смеялись.

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Однако спустя несколько секунд находившиеся на берегу люди услышали крики о помощи — на Холовач напала акула, вероятно, приняв ее за тюленя. Голова купальщицы в считанные мгновения исчезла под водой, ее дочь попыталась ей помочь, но не смогла. Тогда она доплыла до берега, упала на песок и начала умолять о помощи.

К месту нападения акулы направились два находившуюся неподалеку байдарочника. Они извлекли истекающую кровью Холовач из воды и доставили на берег. Прибывшие на место медики признали ее мертвой.

Власти штата на экстренной пресс-конференции заявили, что причиной смерти женщины стало нападение большой белой акулы. Вид рыбы определили по фрагменту зуба, оставшемуся в одной из ран. Представители властей предположили, что хищная рыба приняла одетую в гидрокостюм купальщицу за тюленя. Произошедшее стало первым случаем гибели человека из-за акулы-людоеда на территории штата за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что трехметровая белая акула (или акула-людоед) убила серфера у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс. Она откусила мужчине ногу.