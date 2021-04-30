Рыбак нашел в океане убитого акулой серфера

У берегов города Нумеа, столицы острова Новая Каледония, заморской территории Франции, рыбак обнаружил в океане убитого акулой сапсерфера. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Тело 53-летнего мужчины со следами акульих укусов нашли недалеко от побережья 24 апреля. Труп отправили на аутопсию, чтобы установить точную причину смерти. Результаты вскрытия пока неизвестны.
«На данном этапе следователи полагают, что смерть наступила в результате нападения акулы», — отметил государственный прокурор Ивс Дюпа (Yves Dupas).
Это уже второе нападение акулы на человека вблизи острова Новая Каледония в 2021 году. В феврале в прибрежных водах острова Мэтр четырехметровая тигровая акула убила 57-летнего купальщика. В прошлом месяце недалеко от Нумеа были выловлены 24 тигровые и тупорылые акулы, которые, по мнению властей, были особо агрессивными и крупными.
Ранее сообщалось, что в австралийском порту Макдоннелл, штат Южная Австралия, большая белая акула, известная также как акула-людоед, съела отдыхавшего с семьей купальщика. Предположительно, мужчина скончался по естественной причине, после чего его тело съел хищник, которого видели в той части побережья.