Рыбак нашел в океане убитого акулой серфера

У берегов города Нумеа, столицы острова Новая Каледония, заморской территории Франции, рыбак обнаружил в океане убитого акулой сапсерфера. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Тело 53-летнего мужчины со следами акульих укусов нашли недалеко от побережья 24 апреля. Труп отправили на аутопсию, чтобы установить точную причину смерти. Результаты вскрытия пока неизвестны.

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«На данном этапе следователи полагают, что смерть наступила в результате нападения акулы», — отметил государственный прокурор Ивс Дюпа (Yves Dupas).

Это уже второе нападение акулы на человека вблизи острова Новая Каледония в 2021 году. В феврале в прибрежных водах острова Мэтр четырехметровая тигровая акула убила 57-летнего купальщика. В прошлом месяце недалеко от Нумеа были выловлены 24 тигровые и тупорылые акулы, которые, по мнению властей, были особо агрессивными и крупными.

Ранее сообщалось, что в австралийском порту Макдоннелл, штат Южная Австралия, большая белая акула, известная также как акула-людоед, съела отдыхавшего с семьей купальщика. Предположительно, мужчина скончался по естественной причине, после чего его тело съел хищник, которого видели в той части побережья.