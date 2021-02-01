Акула-людоед съела отдыхавшего с семьей мужчину

В австралийском порту Макдоннелл, штат Южная Австралия, большая белая акула, известная также как акула-людоед, съела отдыхавшего с семьей купальщика. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Дункан Кроу (Duncan Craw) отдыхал на побережье Лаймстон вместе с женой Тейлией и двухлетним сыном Леви. Пока жена играла с ребенком на пляже, Дункан решил поплавать в океане с маской и трубкой. На одной из фотографий видно, как мальчик с желтой лопаткой позирует на берегу, а на заднем плане плавает отец. Спустя несколько минут после фотосессии мужчина исчез.

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Предположительно, Дункан скончался по естественной причине, после чего его тело съела большая белая акула, которую ранее видели в той части побережья. Его останки нашли в воде 26 января через несколько дней после того, как поисковый отряд обнаружил его порванный гидрокостюм и ласты.

«Мы никогда не узнаем наверняка, что произошло, так как у нас нет доказательств; мы считаем, что, вероятнее всего, Дункан умер задолго до нападения на него акулы, — говорит его семья. — Нас успокаивает мысль, что он скончался мирно в воде». Поминальная встреча с друзьями и родственниками Дункана состоялась в воскресенье, 31 января.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее у берегов американского штата Мэн большая белая акула убила женщину. К месту нападения акулы направились два находившихся неподалеку байдарочника. Они извлекли истекающую кровью американку из воды и доставили на берег. Прибывшие на место медики признали ее мертвой.

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