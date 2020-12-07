Покусанный акулой-людоедом мужчина рассказал о пережитом

Серфер с австралийского острова Кенгуру пережил нападение большой белой акулы, также известной как акула-людоед, и рассказал о произошедшем. Его слова опубликовала газета The Australian.

29-летний местный житель столкнулся с опасным хищником 6 декабря в заливе Дестрис. Мужчина находился в воде на доске для серфинга, когда акула ударила его с левой стороны. «По ощущениям, будто тебя сбил грузовик, — утверждает он. — Она укусила меня за спину, ягодицу и локоть, а еще отгрызла кусок доски».

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После этого акула-людоед потеряла к серферу интерес и скрылась. Австралиец воспользовался моментом и быстро поплыл к берегу. «Я подошел к парковке и крикнул другому серферу, собиравшемуся зайти в воду», — вспоминает он. Незнакомец узнал о нападении акулы и повез пострадавшего в город Кингскот. На полпути их встретила бригада скорой помощи.

Покусанного акулой австралийца доставили в больницу Кингскота, после чего перевезли его в медицинский центр на юге Аделаиды. У мужчины обнаружили раны, не угрожающие его жизни. Пляж, вблизи которого произошел инцидент, временно закрыли.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что акула укусила доску занимавшейся серфингом жительницы австралийского населенного пункта Кабарита-Бич, штат Новый Южный Уэльс, и сломала зуб. Девушка не пострадала в результате встречи с хищной рыбой.