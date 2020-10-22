Акула-людоед погналась за каякером и попала на видео

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, погналась за каякером вблизи австралийского пляжа Блэк-Хед, штат Новый Южный Уэльс. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание New York Post.

В субботу, 17 октября, Мэттью Смит (Matthew Smith) отправился на каяке ловить луцианов. Когда он находился примерно в полутора километрах от берега, к его лодке подплыла четырехметровая акула-людоед. Австралиец записал происходящее на видео.

На снятой им записи виден спинной плавник хищной рыбы. Акула плывет возле его судна, в то время как Смит кричит: «Черт! Нет, нет, отстань!» Смит заметил, что акулу интересует якорь каяка, и бросил его в воду. На записи слышно, как он кричит: «Можешь забрать». Акула уплыла, не попытавшись укусить лодку Смита.

«Я просто посмотрел рядом с собой, и увидел, что акула просто скользит рядом, глядя прямо на меня», — рассказал рыбак по возвращении на берег.

Встреча с акулой попала и на запись дрона, которым с берега управлял друг Смита Ник О’Брайен (Nick O’Brien). Он сообщил, что начал беспокоиться и подумал: «Ох, надеюсь, все закончится хорошо». На сделанной с высоты птичьего полета съемке видно, как огромная хищница кружит вокруг судна такого же размера, после чего резко поворачивается и плывет прямо к каяку.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс профессиональный серфер Мэтт Уилкинсон столкнулся с тупорылой акулой, которая считается одним из самых агрессивных видов акул. С помощью дрона пляжные спасатели предупредили серфера об опасном хищнике и призвали его как можно скорее вернуться на пляж.