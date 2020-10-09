Одна из самых агрессивных акул в мире подплыла к серферу и попала на видео

В австралийском штате Новый Южный Уэльс профессиональный серфер Мэтт Уилкинсон столкнулся с тупорылой акулой, которая считается одним из самых агрессивных видов акул. Видео, снятое на дрон, опубликовано на сайте 9 News.

Инцидент произошел в среду, 7 октября. 32-летний Уилкинсон занимался серфингом, когда к нему подплыл хищник два с половиной метра в длину. «Я услышал под собой небольшой плеск воды, — вспоминает он. — У меня промелькнула мысль об акуле, но я быстро убедил себя, что все в порядке».

Пляжные спасатели запечатлели на камеру беспилотника, как тупорылая акула плавает всего в нескольких сантиметрах от Уилкинсона. С помощью дрона серфера предупредили об опасном хищнике и призвали его как можно скорее вернуться на пляж.

«Я добрался до берега в смешанных чувствах; там спасатели показали мне запись, и я осознал, насколько я был к ней близок, даже не подозревая об этом. Выглядело так, будто она собралась напасть на мою ногу, но потом передумала, — рассказал он. — Крышу сносит, когда видишь, как нечто настолько большое плывет к тебе и, оказавшись в пяти сантиметрах, передумывает тебя есть».

Тупорылые акулы крайне агрессивны и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах австралийского штата Квинсленд тупорылая акула поохотилась на 18-летнего рыбака Лачлана Пая. На кадрах, снятых на камеру GoPro, видно, как юноша начинает интенсивно отбиваться от хищника ногами.