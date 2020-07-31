Студент поймал 180-килограммовую тупорылую акулу

Студент из американского штата Северная Каролина поймал огромную акулу и выпустил ее обратно в океан. Об этом сообщает издание New York Post.

21-летний студент из США Тиджей Минутилло (TJ Minutillo) начал увлекаться рыбалкой на крупных рыб, когда ему было три года. За 18 лет он поймал более трехсот акул разных видов.

В субботу, 18 июля, Минутилло решил отправиться на рыбалку на остров Лонг-Айленд. В качестве приманки он использовал морского петуха и вскоре поймал двухметровую 180-килограммовую тупорылую акулу. Молодой человек признался, что у него никогда не было настолько крупного улова.

Минутилло сфотографировался с пойманным хищником и отпустил его обратно в океан. Снимком он поделился в своем профиле в Instagram и собрал множество восхищенных комментариев от пользователей. «Меня всегда завораживал океан. Я считаю, что самое интересное в рыбалке на акул — возможность наблюдать за ними», — признался он.

Тупорылые акулы крайне агрессивны и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось о рыбаках из России, которые поймали в реке 100-килограммовую сельдевую акулу. Представители такого вида не представляют опасности для людей, они встречаются в водах Сахалина, но крайне редко подплывают к берегу.