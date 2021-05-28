Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы

В Австралии трехметровая тигровая акула напала на дайвера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел, когда 48-летний Бретт Хайлендс (Brett Highlands) и его друзья занимались подводной охотой в районе города Брум, штат Западная Австралия. Хищная рыба дважды укусила его за руку, однако мужчине удалось отбиться от нее при помощи гарпуна.

Избавившись от акулы, Хайлендс поплыл к берегу, гребя одной рукой. «Я просто поплыл на спине и все время посматривал под воду, чтобы видеть, не вернется ли она», — рассказывает он. На берегу друзья наложили ему жгут, сделанный из пояса для дайвинга, и доставили в больницу. В результате нападения у него остались раны на предплечье и кисти руки.

Тигровые акулы представляют опасность для человека и занимают второе место после больших белых акул по числу нападений на людей.

Ранее морской биолог из американского штата Гавайи раскрыла секреты поведения при встрече со смертельно опасной тигровой акулой. Видео, в котором она продемонстрировала свои навыки, набрало в TikTok более 14,5 миллиона просмотров за день.