Внезапное нападение акулы на рыбака попало на видео

В прибрежных водах Австралии рыбак запечатлел на камеру, как на его товарища внезапно напала акула. Видео произошедшего опубликовано на сайте Daily Mail.

Кейн и Джош Хатчинс ловили альбулу (вид лучеперых рыб) в нескольких метрах от побережья Кокосовых островов. На кадрах видно, как к Джошу, стоящему по колено в воде, устремляется небольшого размера хищник. Мужчина отбивается от агрессивной рыбы удочкой, в то время как Кейн кричит: «Выбирайся! Выбирайся оттуда!».

«Акулы съедали все, что мы ловили, — вспоминает Кейн. — Конкретно эта акула преследовала рыбу до самой ноги Джоша и так перевозбудилась, что врезалась в его ноги и проскочила дальше». Ролик, изначально появившийся в Twitter, собрал восторженные комментарии от других рыбаков и пловцов. «Если дикая природа не пытается тебя убить, то действительно ли ты в Австралии?» — пошутил один из юзеров.

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