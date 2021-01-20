Мужчине пришлось плоскогубцами отрывать акулу от своего соска

Усатая акула-нянька вцепилась в грудь любителю подводной фотографии у побережья американского архипелага Флорида-Кис, и мужчине пришлось отрывать хищную рыбу при помощи плоскогубцев. Об этом сообщает издание The Sun.

Американец плавал с маской и ластами и фотографировал акул. Неожиданно усатая акула-нянька укусила его за сосок и повисла на нем. Любитель подводной фотосъемки выбежал на берег.

Он не смог самостоятельно избавиться от хищной рыбы и побежал к ближайшему магазину, чтобы попросить помощи.

Очевидец сфотографировал пострадавшего, а затем предложил разжать челюсти акулы при помощи плоскогубцев. Несколько прохожих остановились, чтобы понаблюдать за происходящим.

После нескольких попыток мужчинам удалось снять акулу с пловца. Хищная рыба выжила, ее вернули в воду. Укушенный ею пловец получил раны вокруг соска, но серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что усатая акула-нянька укусила за руку мужчину во время купания у побережья Дженсен-Бич, штат Флорида, США. На сделанной очевидцами записи видно, как купающийся спокойно стоит на песке, а акула лежит у него на руке.