Ныряльщица раскрыла секреты поведения при встрече со смертельно опасной акулой

Морской биолог из американского штата Гавайи раскрыла секреты поведения при встрече со смертельно опасной тигровой акулой. Она опубликовала в TikTok видео с советами по поведению рядом с хищной рыбой.

Андриана Фрагола (Andriana Fragola) занимается безопасным нырянием с акулами. Она много лет изучала этих морских хищников и регулярно публикует в соцсетях видео встреч с акулами, китами и дельфинами.

В одном из своих самых популярных видео в TikTok ныряльщица рассказала 230 тысячам подписчиков, как вести себя, если вы оказались рядом с акулой. В данном случае, с тигровой акулой — второй по опасности для человека после большой белой акулы.

На записи видно, как Фрагола находится в воде в окружении акул. Одна из хищниц подплывает поближе к ныряльщице. Американка сохраняет спокойствие, вытягивает руку и кладет ее на голову акулы. «Когда к вам подплывает акула, убедитесь, что сохраняете зрительный контакт с ней, вытяните руку и напрягите локоть. Затем надавите ладонью на голову акулы и оттолкните ее от себя», — объяснила она.

Фрагола отталкивается от акулы, и, когда хищная рыба проплывает мимо, поворачивается за ней, чтобы сохранять зрительный контакт.

«Держите руку вытянутой вдоль тела акулы на случай, если она опять решит подплыть к вам. Когда акула уплывает, убедитесь, что вокруг нет других акул», — предупредила американка.

Видео набрало более 14,5 миллиона просмотров за день только в TikTok.

В другом видео ныряльщица подчеркнула, что худшее, что дайвер может сделать при встрече с акулой — попытаться уплыть от нее.

Многих пользователей поразило спокойствие Фраголы. Они признались, что не смогли бы вести себя так хладнокровно, если бы оказались лицом к лицу с акулой.