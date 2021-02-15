Серфер не заметил акулу и прыгнул на нее

В Австралии рассеянный серфер не заметил плывущую за ним акулу и случайно прыгнул на нее. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже в городе Сидней и попал на видео, снятое с дрона, который запускали над океаном. С воздуха видно, что по пятам за плывущим на доске серфером следует австралийская акула-нянька. Неожиданно мужчина прыгает в воду и оказывается непосредственно над ней. Это пугает хищную рыбу, и она поспешно ретируется.

Владелец дрона рассказал, что опасался за серфера и вздрогнул, когда тот едва не столкнулся с акулой. «Было бы здорово с ним пообщаться, узнать, в курсе ли он, что под его ногой оказалась акула», — отметил он.

Ранее сообщалось, что покусанный акулой серфер из американского города Сисайд, штат Орегон, получил серьезную травму ноги, однако поклялся вернуться в воду после выздоровления.