Серфер попал под 18-метровую волну и выжил

Бразильский серфер на острове Мауи в американском штате Гавайи выжил после того, как его накрыла 18-метровая волна. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

16 января 38-летний Рафаэль Кроэфф (Rafael Kroeff) занимался виндсерфингом на северном побережье острова Мауи. Его накрыла гигантская волна. Фотограф Мэттью Каталано (Matthew Catalano) снял на видео, как шквал воды обрушивается на мужчину и толкает его на глубину.

Кроэфф находился под водой более минуты.

Только благодаря опыту и знанию специальных техник дыхания мужчине удалось выжить. Он описал произошедшее как самый безумный момент своей жизни. «Я работал над дыханием более 20 лет. Я занимался йогой и выполнял функциональные тренировки, чтобы учить других серферов», — рассказал он.

Мужчина добавил, что ощущал сильное давление на уши, так как находился глубоко под водой, но сумел справиться и с этим.

В конце концов, Кроэффа спасла команда спасателей на 12 гидроциклах. Они помогли ему вытащить из воды и его доску для серфинга.

Сейчас серфер восстановился после произошедшего. «Я не принимал лекарств и не обращался в больницу. Я вернулся домой в Оаху и отправился в ледяную ванну», — подчеркнул он.

Мужчина уже ждет, когда сможет снова заняться серфингом. «Сейчас я чувствую себя более живым, чем когда-либо», — заявил бразилец.

Запись произошедшего набрала более 18 тысяч просмотров. Один из пользователей отметил, что видео выглядит настолько невероятным, что похоже на мультфильм.

Ранее сообщалось, что покусанный акулой серфер из американского города Сисайд, штат Орегон, получил серьезную травму ноги, однако поклялся вернуться в воду после выздоровления.