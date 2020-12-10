Переживший нападение акулы серфер поклялся вернуться в воду

Покусанный акулой серфер из американского города Сисайд, штат Орегон получил серьезную травму ноги, однако поклялся вернуться в воду после выздоровления, передает NBC New.

В воскресенье, 6 декабря, 20-летний Коул Херрингтон (Cole Herrington) занимался серфингом, когда на него напала акула. «Я сидел на своей доске и ждал волну, а следующее, что я помню — сильный удар. Я обернулся и схватил свою доску. Я знал, что меня укусили. Не помню, что было дальше», — рассказал он.

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Другие серферы, которые стали очевидцами произошедшего, помогли Херрингтону добраться до берега, наложили жгут на его травмированную ногу и вызвали спасателей. В тот же вечер молодому человеку провели операцию.

«Мне рассказали, что акула подобралась ко мне сзади, поэтому я не видел ее. Она укусила меня и подняла над водой, после чего выпустила из челюстей и бросила вниз» — заметил Херрингтон. Он отметил, что не почувствовал боль в момент нападения.

«Когда ты понимаешь, что на тебя напала акула, ты просто молишься и просишь, чтобы она не вернулась, чтобы схватить тебя снова. Ты хочешь выбраться из воды на скалы. А выбравшись, ты ощущаешь боль и хочешь остановить кровотечение», — пояснил он.

Сейчас пострадавший находится в детской больнице города Портленд. Из-за травмы ему придется отложить планы начать обучение на электрика в следующем месяце. Однако американец отметил, что ничто не может сломить его любовь к серфингу.

«Серфинг — это единственное, что по-настоящему заботит меня в жизни. Как только мое здоровье восстановится, я вернусь в воду, и все поддерживают мое стремление», — подчеркнул он.

Мать серфера Эми Пауэлл поблагодарила всех, кто помог ее сыну. Она создала страницу сбора средств на его лечение и восстановление.

Акулы редко нападают на людей у побережья Орегона. С 1837 года зафиксировано всего 28 таких случаев.