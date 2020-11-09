Большая волна спасла юношу от схватившей его за ногу двухметровой акулы

У берегов Флориды двухметровая акула напала на серфера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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17-летний Джордан Хупер (Jordan Hooper) плавал на доске в 30 метрах от берега, но не удержался и упал в воду. «Когда я поплыл обратно к доске, то случайно задел что-то в воде», — рассказывает он. Это была черноперая акула длиной, по разным оценкам, от 1,8 метра до двух метров. Она тут же схватила юношу за ногу.

Хупер бросился к доске, но ему мешали сильное течение и кровопотеря. «Я терял силы и чувствовал себя так, будто сейчас отключусь», — вспоминает серфер. Он попытался подать сигнал друзьям, но те его не поняли. Юношу спасла большая волна, которая подхватила его и понесла к берегу.

Черноперые акулы вырастают до 2,8 метра в длину и весят до 123 килограммов. Способны нанести человеку серьезные травмы, но редко проявляют агрессию. Им приписывают 16 процентов нападений на людей у берегов Флориды.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс профессиональный серфер Мэтт Уилкинсон столкнулся с тупорылой акулой, которая считается одним из самых агрессивных видов акул. С помощью дрона пляжные спасатели предупредили серфера об опасном хищнике и призвали его как можно скорее вернуться на пляж.