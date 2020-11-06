Трехметровая акула разгрызла руку подводному охотнику

Трехметровая карибская рифовая акула разгрызла руку жителю Багамских островов, который занимался подводной охотой. Об этом пишет багамская газета The Tribune.

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Хищная рыба напала на подводного охотника Энтони Фистера (Anthony Feaster) у берегов острова Большой Багама. По его оценке, длина хищника составляла от 3 до 3,6 метра. Акула появилась неожиданно и сразу же вцепилась зубами в кисть его руки. Мужчине удалось вырваться, однако он порвал сухожилия и получил другие травмы.

Отбившись от акулы, Фистер доплыл до лодки, где его ждал напарник. Пока они добирались до города, охотник потерял много крови. На берегу ему оказали первую помощь, а затем отвезли в больницу. Ему предстоит операция, во время которой врачи попытаются восстановить сухожилия.

Фистер надеется, что после выздоровления сможет вернуться к подводной охоте. «Нельзя сказать, что я не боюсь акул, но я боюсь их не до такой степени, чтобы никогда не соваться в море, — объясняет он. — Подводная охота дает мне средства для существования».

Карибские рифовые акулы Carcharhinus perezii, встречающиеся в Западной Атлантике и Карибском море, потенциально опасны для людей, но редко проявляют агрессию. Как правило, длина составляет около полутора метров, однако известны особи длиной до 295 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс профессиональный серфер Мэтт Уилкинсон столкнулся с тупорылой акулой, которая считается одним из самых агрессивных видов акул. С помощью дрона пляжные спасатели предупредили серфера об опасном хищнике и призвали его как можно скорее вернуться на пляж.