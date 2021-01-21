Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео

В прибрежных водах австралийского штата Новый Южный Уэльс дайвер сняла на камеру примерно 200 молотоголовых акул, представляющих опасность для купальщиков. Видео произошедшего опубликовано на сайте ABC.

14 января Кетти Хи (Ketty He) из города Сидней занималась дайвингом у побережья курортного городка Саут Вест Рокс. Она опустилась на глубину в 24 метра и увидела, как над ее головой проплыла огромная стая акул. Девушка ухватилась за камень и запечатлела сотни хищников, находясь от них всего в нескольких метрах.

«Кажется, будто они наблюдают за тобой, — отметила австралийка в разговоре с журналистами. — Будто стоит только пошевелиться, как они подплывут и захотят напасть на тебя — именно так это и ощущалось. Впечатляющий опыт, учитывая, что при появлении акул все рыбы, те, что поменьше, — их было так много — все они устремились в нашу сторону».

Акулы-молоты относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина снял на видео трехметровую акулу-молот, которая почти вплотную подплыла к не заметившему ее серферу. Расстояние между хищником и человеком составляло меньше метра.

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