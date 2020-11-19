Опасная акула-молот незаметно подплыла вплотную к мужчине и попала на видео

Акула-молот незаметно подплыла к мужчине у побережья города Саут-Бич в американском штате Флорида. На видео с опасной рыбой обратил внимание сайт телеканала 7 News.

Днем в воскресенье, 15 ноября, фотограф Джейсон Макинтош (Jason McIntosh) при помощи дрона снял видео, на котором молот-рыба, также известная как акула-молот, вплотную подплыла к купавшемуся мужчине.

На записи видно, как мужчина плавает на спине в восьми метрах от берега и, по всей видимости, не знает, что рядом с ним находится акула.

В конце концов, молот-рыба развернулась и уплыла.

Акулы-молоты относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина снял на видео трехметровую акулу-молот, которая почти вплотную подплыла к не заметившему ее серферу. Расстояние между хищником и человеком составляло меньше метра.