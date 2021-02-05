Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой

В Новой Зеландии акула напала на юношу, занимавшегося подводной охотой, и похитила его улов. Ему удалось снять хищную рыбу на видео, пишет Daily Mail.

18-летний Джамон Уилсон (Jahmon Wilson) собирался прервать охоту из-за предупреждения о замеченных поблизости хищных рыбах, но не успел. Узкозубая акула подплыла к нему и схватила крупного желтохвостого амберджека, который висел на гарпуне в считанных сантиметрах от его руки.

Уилсон не отпускал подводное ружье, поэтому хищная рыба тащила его за собой около 20 метров, прежде чем ей удалось перекусить леску. Юноша чудом не пострадал. По его словам, знакомый, который стал свидетелем нападения, уже готовился к худшему и раздумывал, из чего сделать жгут для ран. «Наверное, мне просто повезло, что акула оказалась меткой и схватила амбержека, а не меня», — шутит он.

Узкозубые акулы обычно не нападают на человека, но могут стать агрессивными при виде еды.

Ранее сообщалось, что агрессивная узкозубая акула гонялась за своей жертвой в прибрежных водах австралийского полуострова Морнингтон, штат Виктория, и попала на видео. Очевидцы утверждают, что хищник достигал огромных размеров и выглядел устрашающе.