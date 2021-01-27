Огромная акула-людоед часами кружила возле рыбацкого судна и попала на видео

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, часами кружила возле рыбацкого судна в Мексиканском заливе. Видео с животным опубликовано на сайте FOX 13 News.

В пятницу, 22 января, Эрика Алмонд и четверо ее приятелей вышли в океан на десятиметровом судне порыбачить. Примерно в 100 километрах от залива Тампа, штат Флорида, рыбаки заметили плывущую к ним огромную акулу. Хищник достигал около четырех-пяти метров в длину.

По рассказам Алмонд, акула плавала возле рыбаков и неоднократно пыталась прогрызть мотор их судна. «Это было захватывающе, — говорит владелица судна. — Мы не могли поверить своим глазам. Мы знали, что это уникальный момент». В результате ни рыбаки, не акула не пострадали.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Данный вид акул считается наиболее опасным для человека.

Ранее сообщалось, что акула укусила доску занимавшейся серфингом жительницы австралийского населенного пункта Кабарита-Бич, штат Новый Южный Уэльс, и сломала зуб. Девушка не пострадала в результате встречи с хищной рыбой.