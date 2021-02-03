Акула напала на подростка и посмотрела на него красными глазами

Акула с красными глазами напала на подростка, который катался на лыжах для серфинга у побережья австралийского города Аделаида. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во вторник, 2 февраля, 17-летний Джед Ффренч (Jed Ffrench) катался на лыжах для серфинга с друзьями. В двух километрах от берега на него напала узкозубая акула.

Ффренч рассказал, что услышал глухой стук и увидел, как акула кусает его лыжи для серфинга. После этого хищница погрузилась под воду. Юноша увидел только ярко-красные глаза рыбы, которая посмотрела на него из воды. Он не смог определить размер акулы.

Все пять мальчиков поплыли к берегу и забили тревогу, чтобы все купающиеся вернулись на берег. Подросток и его друзья не пострадали, хотя были потрясены произошедшим. На лыжах для серфинга остались отметины от акульих зубов.

В полиции уточнили, что акула была около двух метров в длину, что соответствует средним размерам для данного вида.

Узкозубые акулы обычно не нападают на человека, но могут стать агрессивными при виде еды.

Ранее сообщалось, что агрессивная узкозубая акула гонялась за своей жертвой в прибрежных водах австралийского полуострова Морнингтон, штат Виктория, и попала на видео. Очевидцы утверждают, что хищник достигал огромных размеров и выглядел устрашающе.