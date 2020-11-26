Подросток в последний момент спрятался на лодке от двух акул и снял их на видео

Perthnow

Подросток из австралийского города Перт снял на видео, как две узкозубые акулы подплыли к лодке, куда он в последний момент перед их появлением спрятался из воды. Об этом сообщает издание Perth Now.

В четверг, 19 ноября, 17-летний Макс Фридман (Max Freedman) вместе с друзьями Флетчером (Fletcher), Тоби (Toby) и Джимом (Jim) отправился заниматься серфингом и рыбачить. Компания поплыла на лодке к небольшому рифу в западной части залива Джорди недалеко от острова Роттнест.

Они занимались серфингом несколько часов. Как только Фридман поднялся на лодку, он увидел двух узкозубых акул, которые плыли за ним, и снял их на видео.

«Они плавали вокруг нас какое-то время и просто отдыхали», — рассказал он. До этого юноша уже встречал акул этого вида в этой же местности, поэтому не удивился их появлению.

«Они довольно безобидные, но страшно представить, что, если бы я не успел забраться на лодку, они бы подобрались ко мне в воде», — сказал он.

Узкозубые акулы редко нападают на человека, но известны случаи, когда эти хищные рыбы кусали купающихся.

Ранее сообщалось, что акула-молот незаметно подплыла к мужчине у побережья города Саут-Бич в американском штате Флорида. Местный фотограф снял видео с хищной рыбой при помощи дрона.