Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео

Агрессивная узкозубая акула гонялась за своей жертвой в прибрежных водах австралийского полуострова Морнингтон, штат Виктория, и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа приятелей плавала на лодке вблизи города Портсея, когда заметила в нескольких метрах от судна охотившуюся акулу. Очевидцы утверждают, что хищник достигал огромных размеров и выглядел устрашающе.

За кадром слышно, как молодой человек кричит: «О боже, это узкозубая! Отец, притормози, притормози! Она гонится за тюленем! О боже! С ума сойти!» Другой мужчина заметил, что жертвой акулы могла оказаться рыба, а не тюлень. «Ну, как бы там ни было, она преследует свою жертву», — отреагировал юноша.

Узкозубые акулы — крупные рыбы, способные развивать большую скорость. Вырастают до 3,3 метра в длину. Представители этого вида редко нападают на человека, но известны случаи, когда эти хищники кусали купающихся.

Ранее сообщалось, что подросток из австралийского города Перт в последний момент спрятался на лодке от двух узкозубых акул и снял их на видео. «Они довольно безобидные, но страшно представить, что, если бы я не успел забраться в лодку, они бы подобрались ко мне в воде», — сказал он.