Мужчина увидел с неба акулу и спас жизнь серфера

Видео: mirror.co.uk

В австралийском штате Новый Южный Уэльс мужчина запустил над водой дрон, заметил акулу и спас серфера от ее нападения. На видео произошедшего обратило внимание издание The Mirror.

В воскресенье, 15 сентября, Кристофер Джой (Christopher Joye) пилотировал дрон на одном из пляжей штата. Он обратил внимание на акулу, длиной примерно 3,5 метра, плывущую неподалеку от серфера. Мужчина немедленно активировал динамик на устройстве и предупредил спортсмена о близости хищной рыбы.

Серфер услышал предупреждение, развернул доску и поспешил к берегу, а акула уплыла.

«Возможно, это первый случай во всем мире, когда пилот предотвратил нападение акулы, предупредив пловца или серфера через динамик», — заявил Джой. Он отметил, что в свободное время, как правило, запускает дрон с пляжей и ищет акул. Он специально купил устройство с динамиком, чтобы предупреждать серферов и купальщиков о возможной опасности.

Джой предполагает, что на ролике узкозубая акула или большая белая акула. Оба этих вида опасны для человека.

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