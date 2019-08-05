Акула за несколько минут напала на двух серферов

В американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, акула напала на двух серферов и покусала их. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в субботу, 3 августа. Сообщается, что на 23-летнюю девушку набросилась хищная рыба и несколько раз укусила ее за левую руку. Пострадавшую доставили в больницу и наложили несколько швов.

Когда за ней приехала скорая, один из посетителей пляжа, который тоже занимался серфингом, также сообщил о нападении акулы. Его раны не были опасны для жизни и их обработали на месте.

Нью-Смирна-Бич многие называют «столицей нападений акул», так как с начала этого года на пляжах города морские хищники чаще всего кусали людей по сравнению с другими городами страны.

Ранее сообщалось, что мужчина решил поснимать на пляже своих детей с дрона и случайно заметил приближающуюся к ним акулу. Он рассказал об этом жене, и она немедленно вывела всех на берег. Семья также узнала, что незадолго до этого акула напала на человека в этом районе.

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