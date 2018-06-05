Медленно «умирающий» дрон заснял свое спасение в последний момент

DaveSvorking / YouTube

В сети набирает популярность видео, на котором дрон запечатлел, как его хозяин спасает аппарат от падения в озеро. Ролик опубликован на канале владельца дрона в YouTube.

«Батарея на моем дроне села, когда он пролетал над озером», — пояснил пользователь с ником DaveSvorking в комментарии к видео.

На кадрах видно, как аппарат начинает снижаться и быстро приближается к поверхности воды. Заметивший неладное владелец бежит по берегу и бросается в озеро, чтобы спасти дрон. Ему удается доплыть почти до середины водоема как раз перед тем, как аппарат уже должен был погрузиться в воду. После этого мужчина с дроном в руках возвращается обратно на берег.

Где именно произошло спасение беспилотного аппарата, не уточняется.

Как отмечает Mashable, большинство моделей дронов, если у них полностью разряжается батарея во время полета, не падают резко, а медленно снижаются, что обычно обеспечивает им безопасную посадку.

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