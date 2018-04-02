В сети рассказали о суициде дрона «Почты России»

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Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на падение беспилотника «Почты России», который не доставил до адресата товары с AliExpress. Юзеры приняли троллить главного почтового оператора страны.

Неудача стала для микроблогеров поводом поиздеваться над «Почтой России», печально известной неспешной доставкой. «Раньше "Почта России" просто не доставляла посылки, а сейчас и убить может», — негодует Сергей С.

Ранее 2 апреля стало известно о неудачном испытании дрона-почтальона «Почты России» в Улан-Удэ: беспилотник с грузом врезался в стену жилого дома и рухнул на землю. По сообщениям СМИ, ущерб от провального пуска составил 1,2 миллиона рублей. Испытание двух оставшихся в регионе дронов отложили.

В «Почте России» открестились от провала первой беспилотной доставки. Как объяснил пресс-секретарь оператора Сергей Коляда, в неудачном запуске летательного аппарата виновата компания-производитель «Рудрон/Экспедитор 3М», на презентации которой и произошел инцидент. Логотип госкомпании на беспилотнике, по выражению пресс-секретаря, использовался «для некого антуража мероприятия».

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