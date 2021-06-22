Мужчина обнаружил неожиданную находку внутри рыбы

Рыбак разделывал улов и нашел в желудке рыбы бутылку виски. Неожиданную находку он снял на видео и выложил в TikTok на своем аккаунте @behiban.

На кадрах видно, как мужчина кладет пойманную рыбу на стол. Сначала он разрезает ее пополам, а потом начинает потрошить внутренности и замечает необычную находку в желудке: полную бутылку виски Fireball.

Пользователи TikTok пытаются выяснить, реальны ли эти кадры. Одни утверждают, что мужчина сам засунул бутылку в рыбу перед съемкой, а другие сокрушаются по поводу безответственности людей, которые бросают мусор в воду. Комментаторы также придумывают шутки про рыбу — один из них написал: «Она просто хотела выпить». На вопрос подписчика, что это за рыба, другой пользователь ответил: «Рыба-алкоголик».

Ранее сообщалось, что рыбак из Австралии подрался с тремя акулами и отбил у них свой улов. Ему удалось справиться с хищными рыбами и не пораниться.