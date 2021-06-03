Неожиданная встреча рыбаков с акулой-людоедом попала на видео

Австралийцы встретили большую белую акулу, также известную как акула-людоед во время рыбалки. На ролик с хищной рыбой обратил внимание сайт 9news.

Джордан Маршалл (Jordan Marshall) и Пол Марриотт (Paul Marriott) из штата Западная Австралия отправились на рыбалку в залив Кэтрин Хилл Бэй. Мужчины увлеченно удили, когда к их лодке неожиданно подплыла большая белая акула.

Крупная хищная морская рыба в течение 10 минут кружила около лодки рыбаков. Мужчины рассказали, что были очень напуганы, потому что она смотрела прямо на них. Однако страх не помешал Марриотту дразнить акулу: рыбак стучал рукой по воде, стараясь привлечь внимание опасного хищника, и пытался приманить его на пойманную ранее кефаль.

«К тому времени мы уже выпили по паре кружек пива, поэтому мы все же оставили акулу в покое и занялись своими делами», — рассмеялся Марриотт.

Рыбаки вернулись на берег целыми и невредимыми.

Ранее сообщалось, случайно поймали большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Поскольку лов больших белых акул запрещен, рыбу пришлось отпустить.