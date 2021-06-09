Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака

В лодку канадца, отправившегося порыбачить, забралось загадочное существо и напугало его. Об этом сообщает Daily Star.

Бобби Спровьери (Bobby Sprovieri) рыбачил недалеко от города Эндерби в провинции Британская Колумбия, когда на борт его лодки из воды выбралось странное создание. Спровьери сразу же начал снимать его на камеру мобильного телефона.

Позже Спровьери разместил изображения в сети с просьбой опознать загадочное существо. «Помесь краба, черепахи, жука и инопланетянина», — описал своего попутчика мужчина.

Позже выяснилось, что к нему в лодку залез гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae. Эти создания встречаются в водоемах по всему миру, а их укус считается одним из самых болезненных среди насекомых.

Многие комментаторы, занимающиеся плаваньем, рассказали, что такие водяные клопы часто кусают купальщиков за пальцы ног. Они впрыскивают в рану токсичную слюну, и человек может испытывать мучительные боли до пяти часов.

Ранее сообщалось, что турист наткнулся на «пахнущее разложением» загадочное существо во время похода. Мужчина добавил, что ярко-красное нечто с лучами, как у морской звезды, напомнило ему о созданиях из хоррор-видеоигр Resident Evil и сериала Stranger Things.