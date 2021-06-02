Турист наткнулся на «пахнущее разложением» загадочное существо во время похода

Мужчина наткнулся на загадочное существо во время похода и попросил пользователей сети опознать его. Об этом сообщает Daily Star.

Турист набрел на поразившее его создание, когда гулял по лесу на горе Нибо недалеко от австралийского города Брисбен. Он опубликовал фотографию существа в сети и рассказал, что рядом с ним стоял «сильнейший запах разложения», вились тучи мух.

Мужчина добавил, что ярко-красное нечто с лучами, как у морской звезды, напомнило ему о созданиях из хоррор-видеоигр Resident Evil и сериала Stranger Things. «Не может быть, что это не инопланетянин!» — написал один из комментаторов.

Однако другой пользователь быстро определил, что автор поста наткнулся на гриб-актинию из семейства веселковых, который местные жители называют «вонючий рог». Грибы-актинии размножаются спорами и выделяют слизь с сильным неприятным запахом для привлечения мух, которые переносят споры.

Позже многие пользователи рассказали, что сталкивались с такими грибами и стали делиться советам по избавлению от дурно пахнущих «инопланетян».

Ранее сообщалось, что рыбаки нашли загадочное тягучее существо на берегу океана в индийском городе Чирала, штат Андхра-Прадеш. Эксперты подозревают, что рыбаки наткнулись на морскую губку.