Женщина поймала огромную акулу-молот на удочку с крыши автомобиля

Женщине из штата Техас в США удалось поймать на удочку акулу-молот с крыши своего автомобиля. Об этом сообщает Field & Stream.

Джен Мерчант готовила наживку, когда заметила, что ей на удочку что-то попалось. Оказалось, что крючок заглотила огромная акула-молот. Женщине понадобилось около 45 минут, чтобы справиться с уловом и вытащить хищницу на мелководье.

Выяснилось, что акула была около трех с половиной метров в длину, что стало личным рекордом для Мерчант. «Я в восторге! Давно мечтала поймать акулу больше трех метров!» — поделилась впечатлениями американка.

Муж и друг, вместе с которыми женщина отправилась на рыбалку, помогли ей измерить рыбу, взять образец ее ДНК и поставить GPS-метку на плавник акулы, чтобы ученым было легче за ней наблюдать. Кроме того, Мерчант заметила в пасти хищницы множество рыболовных крючков и вместе с командой избавила акулу от них.

«Я думаю, она очень обрадовалась, когда мы избавили ее от всех этих крючков и отпустили обратно в океан», — сказала Мерчант.

Женщина ловит рыбу на побережье Техаса уже 11 лет. Она пропагандирует принцип рыбалки «поймал-отпустил», обучает рыбалке и занимается поддержанием чистоты на местных пляжах.

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