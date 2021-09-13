Рыбак поймал гигантскую древнюю щуку и установил новый рекорд

Рыбак поймал щуку весом 10,4 килограмма и установил новый рекорд в штате Вирджиния

В Вирджинии рыбак Шон Кеннеди поймал гигантскую древнюю рыбу и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Во вторник, 7 сентября, Кеннеди ловил рыбу в реке Памунки, когда ему на крючок попался длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука. После замеров выяснилось, что длина рыбы составляла 137,16 сантиметра, а вес — 10,4 килограмма.

Департамент ресурсов дикой природы Вирджинии сообщил, что мужчина побил установленный в 2019 году рыбаком Блейком Дилом рекорд. Дил поймал длиннорылого панцирника весом 9,8 килограмма в озере Гастон.

Длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука — один из самых древних видов рыб. Они обитают в водоемах Северной Америки. Могут достигать почти двухметровой длины и веса более 20 килограммов.

Ранее сообщалось, что департамент природных ресурсов американского штата Миннесота объявил о новом рекорде по ловле щук. Длина рыбы составила 117,48 сантиметра и превзошла прежний рекорд штата.