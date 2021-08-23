Женщина поймала самую большую пресноводную рыбу в мире

Жительница американского города Саммервилл, штат Южная Каролина, поймала огромную аллигаторовую щуку и поставила мировой рекорд. Об этом пишет издание The Post and Courier.
В конце мая 47-летняя Дженнифер Шолл и ее муж Джейсон (Jennifer and Jason Schall) отправились в Техас на двухнедельную рыбалку. Гигантская рыба клюнула в последний день поездки. Женщина позволила щуке заглотить крючок, а затем принялась тянуть. Чтобы справиться с рыбой и подтащить ее к лодке, понадобилось 25 минут. Щука оказалась такой крупной, что не поместилась на борту. Пришлось набросить на нее веревку и везти к берегу на буксире.
Сертифицированные весы показали, что масса щуки превышает 60 килограммов. Теперь Шалл претендует на титул женщины, поймавшей самую тяжелую пресноводную рыбу в мире. Кроме того, пара надеется зарегистрировать в Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) и Национальном зале славы пресноводного рыболовства более десяти других рекордов, поставленных ими во время поездки в Техас.
Аллигаторовые щуки также известны под названием миссисипские панцирники. Эти рыбы вырастают до 1,8 метра в длину и могут весить более 45 килограммов.
В 2020 году сообщалось, что рыбак из американского штата Техас поймал 90-килограммовую аллигаторовую щуку. «Рыба сражалась, как дьявол, и даже сломала мою удочку», — похвастался он в соцсетях.