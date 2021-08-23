Женщина поймала самую большую пресноводную рыбу в мире

Жительница американского города Саммервилл, штат Южная Каролина, поймала огромную аллигаторовую щуку и поставила мировой рекорд. Об этом пишет издание The Post and Courier.

В конце мая 47-летняя Дженнифер Шолл и ее муж Джейсон (Jennifer and Jason Schall) отправились в Техас на двухнедельную рыбалку. Гигантская рыба клюнула в последний день поездки. Женщина позволила щуке заглотить крючок, а затем принялась тянуть. Чтобы справиться с рыбой и подтащить ее к лодке, понадобилось 25 минут. Щука оказалась такой крупной, что не поместилась на борту. Пришлось набросить на нее веревку и везти к берегу на буксире.

Сертифицированные весы показали, что масса щуки превышает 60 килограммов. Теперь Шалл претендует на титул женщины, поймавшей самую тяжелую пресноводную рыбу в мире. Кроме того, пара надеется зарегистрировать в Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) и Национальном зале славы пресноводного рыболовства более десяти других рекордов, поставленных ими во время поездки в Техас.

Мы две недели почти ежедневно гонялись за этими доисторическими монстрами, но рекордная рыба, разумеется, попалась Дженнифер лишь в самом конце самого последнего дня. То ли лучшее всегда остается напоследок, то ли усилия наконец принесли плоды, то ли просто такова судьба, но видеть это было очень забавно Джейсон Шолл

Аллигаторовые щуки также известны под названием миссисипские панцирники. Эти рыбы вырастают до 1,8 метра в длину и могут весить более 45 килограммов.

В 2020 году сообщалось, что рыбак из американского штата Техас поймал 90-килограммовую аллигаторовую щуку. «Рыба сражалась, как дьявол, и даже сломала мою удочку», — похвастался он в соцсетях.