Рыбак выловил рекордно большую рыбу и был вынужден отпустить ее

В американском штате Оклахома рыбак выловил в озере Кистон рекордно большого веслоноса. Об этом сообщает газета The Oklahoman.

Джастин Хэмлин (Justin Hamlin) поймал 71-килограммовую рыбу во время туристической рыбалки в День святого Валентина с приятелем Иеремием Меффордом (Jeremiah Mefford). Его улов мог превысить мировой рекорд на 4,5 килограмма, а рекорд штата — на 11,3 килограмма.

Однако по местному закону рыболовам следует отпускать веслоносов, пойманных в понедельник и пятницу. Поскольку Хэмлин выловил гигантскую особь именно в пятницу, он был вынужден отпустить ее на волю.

Власти разрешают рыболовам забрать только одного веслоноса за день рыбалки. Годовой лимит составляет две рыбы в одни руки. Каждый улов должен быть зафиксирован в онлайн-базе. После того как рыбак поймал веслоноса, рыбалку необходимо прекратить.

Меффорд подчеркнул, что Хэмлин не сильно расстроился из-за произошедшего. «Он был так счастлив, что поймал огромную рыбину. К тому же мы сделали фотографии, так что у нас есть доказательства. Кажется, просто поймать настолько большую рыбу — это все, что ему было нужно», — отметил он.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела. Веслоносы считаются уязвимым видом.

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