Охотник застрелил из лука рекордно большого медведя весом в несколько центнеров

Охотник из американского штата Нью-Джерси убил стрелой из лука черного медведя, весившего несколько центнеров. Как сообщает New York Post, это крупнейший барибал, когда-либо убитый в Северной Америке с помощью лука и стрел.

14 октября Джефф Мелилло (Jeff Melillo) в округе Моррис застрелил черного медведя — барибала — и побил рекорд, установленный в 1993 году охотником из Калифорнии. Убитое Мелилло животное весило 317 килограммов, длина его черепа составляла 58 сантиметров.

Новость об установленном рекорде объявило специальное жюри во время Большого Американского шоу активного отдыха 8 февраля. Из туши медведя сделают чучело, которое выставят на ежегодном собрании охотничьего клуба Поуп и Янг в штате Вирджиния в марте.

Барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что американского охотника, который пережил нападение медведя-гризли, затравили веганы и противники охоты. Двое охотников столкнулись с хищниками в окрестностях города Гардинер, штат Монтана, когда выслеживали с луком и стрелами оленей-вапити: они вышли из высоких зарослей полыни и увидели медведицу, весившую больше 200 килограммов, и почти взрослого медвежонка.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!