Рыбак поймал 150 редчайших рыб «с золотым сердцем» и стал миллионером

Рыбак из Индии поймал 157 горбылей с черными пятнами и стал миллионером

Рыбак из индийского штата Махараштра поймал 157 редчайших «рыб с золотым сердцем» и разбогател. Об этом сообщает портал Live Mint.

Чандракант Тэйр вышел в море вместе с другими рыбаками. Через несколько дней команда увидела косяк горбыля с черными пятнами, также известного как «рыба с золотым сердцем».

Индиец поймал в сеть 157 рыб. Позже он продал улов торговцам из штатов Уттар-Прадеш и Бихар. За пойманных рыб мужчина выручил более 13,3 миллиона рупий (13,2 миллиона рублей).

Горбыль с черными пятнами (Protonibea diacanthus) считается одной из самых дорогих морских рыб. Он пользуется большим спросом в юго-восточной Азии и Гонконге. Рыбу также называют «рыбой с золотым сердцем», так как ее сердце обладает целебными свойствами и используется в приготовлении лекарств.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки, нашедшие 127 килограммов амбры (загустевшей рвоты кашалота), продали свою добычу за сотни миллионов рублей и поделились деньгами с нуждающимися. Более ста рыбаков совместными усилиями буксировали его к берегу, разделывали, а потом охраняли и продавали амбру.