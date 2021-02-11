Коллекционер собрал на пляжах рвоту кашалота на два миллиона долларов

Новозеландский коллекционер собрал на пляжах 45 килограммов амбры — застывшей рвоты кашалотов. Его находки могут стоить более двух миллионов долларов (около 150 миллионов рублей), сообщает издание Daily Mail.

61-летний Данкан Пейн (Duncan Payne) ищет амбру с 2018 года. Для этого он от четырех до пяти раз в месяц бывает на пляжах. Найденные камешки новозеландец берет с собой, несколько месяцев сушит, а затем отчищает засохшие водоросли и кораллы. Мужчина утверждает, что научился отличать амбру по запаху, когда гостил у знакомого, который хранит ее дома.

По словам Пейна, он отправил австралийскому парфюмеру пять граммов своей амбры для создания нового аромата. Это долгий процесс, поэтому результата следует ждать лишь через два-три года. Кроме того, еще два килограмма удалось продать в Сингапуре. Покупатель согласился заплатить ему 20 тысяч долларов (около 1,5 миллионов рублей) и купить авиабилет, но, увидев товар, усомнился в его подлинности.

После сингапурского фиаско представители парфюмерной промышленности отказались иметь с дело с Пейном. Специалисты из естественнонаучного музея Отаго, изучавшие камни из его коллекции, также пришли к выводу, что это не амбра, а пемза и песчаник. Но мужчина не унывает и пытается продать свои находки через Facebook. «Каждый должен иметь право подобрать что-то на пляже, а потом продать это, — заявляет он. — Не только я, каждый!»

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке составляет до 45 долларов (3,3 тысячи рублей) за грамм.

Ранее сообщалось, что во время романтической прогулки по пляжу в Таиланде супруги нашли 15-килограммовый кусок застывшей рвоты кашалота. Такое количество амбры может стоить около 600 тысяч долларов (44,2 миллиона рублей).