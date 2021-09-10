15-летний рыболов поймал щуку рекордного размера

Департамент природных ресурсов американского штата Миннесота объявил о новом рекорде по ловле щук. Об этом сообщает KSTP-TV.

Рекордную рыбу поймал 15-летний Брекен Кобилецки. Это произошло, когда он рыбачил на озере Бассвуд, на севере штата возле канадской границы. По его словам, размер щуки был таким огромным, что ее едва вытащили. «Все случилось за мгновенье, но такое бывает раз в жизни, и я это никогда не забуду», — утверждает он.

Рыболов сфотографировался с щукой, измерил ее, а затем отпустил. Длина рыбы составила 117,48 сантиметра и превзошла прежний рекорд штата. Он принадлежал щуке длиной 115 сантиметров из реки Рейни-Ривер, которую поймали и отпустили в 2018 году.

Самую крупную миннесотскую щуку, которая не была отпущена, поймали в озере Бассвуд в 1929 году. Ее вес составлял 20,75 килограмма.

Ранее сообщалось, что охотница и рыболов из американского штата Алабама поймала в озере сома голыми руками. 23-летняя Ханна Баррон, одетая лишь в бикини, шорты и специальную обувь, с головой погрузилась под воду и вынырнула уже с огромной рыбой.

