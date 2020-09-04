Старшеклассник вытащил из озера огромную щуку

Старшеклассник из американского города Миннеаполис, штат Миннесота, поймал в озере Харриет огромную щуку. Об этом сообщает WTHR.

Длина рыбы, выловленной Чарльзом Хансеном (Charles Hansen), составляет 104 сантиметра, обхват — 46 сантиметров. Это больше официального рекорда, согласно которому самая длинная щука, пойманная в озере Харриет, была 96,5 сантиметров в длину. В то же время ей не хватает 11 сантиметров до рекорда штата, составляющего 115 сантиметров.

Юноша утверждает, что ему потребовалось около десяти минут, чтобы вытащить щуку из воды. Вместе с ним в лодке был знакомый, который помог ему сачком. Измерив длину рыбы при помощи рулетки, юные рыболовы выпустили щуку в озеро.

Ранее сообщалось, что охотница и рыболов из американского штата Алабама поймала в озере сома голыми руками. 23-летняя Ханна Баррон, одетая лишь в бикини, шорты и специальную обувь, с головой погрузилась под воду и вынырнула уже с огромной рыбой.