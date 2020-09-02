Рыбак вытащил из реки рекордно большого сома весом 31,7 килограмма

Рыбак из американского штата Флорида выловил огромного сома и установил рекорд штата. Об этом сообщается на сайте Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.

Левон Новлинг вытащил из реки Йеллоу рыбу рекордного размера. Выловленный сом достигал 1,2 метра в длину и весил 31,7 килограмма. Своим уловом Новлинг побил рекорд рыбака Марвина Гриффина, который 2019 году поймал в той же реке сома весом 31,4 килограмма.

«До этого сома я выловил несколько неплохих рыбин, но все они весили меньше 24 килограммов», — отметил Новлинг. Его рекорд зафиксировали в понедельник, 31 августа.

Обыкновенный сом — крупная пресноводная бесчешуйчатая рыба семейства сомовых. Питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб. Сомы могут достигать пяти метров в длину и весить до 400 килограммов.

Ранее сообщалось, что охотница и рыболов из американского штата Алабама поймала в озере сома голыми руками. 23-летняя Ханна Баррон, одетая лишь в бикини, шорты и специальную обувь, с головой погрузилась под воду и вынырнула уже с огромной рыбой.