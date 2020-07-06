Рыболовы вдвоем вытащили из реки огромного сома

В районе американского города Сент-Луис, штат Миссури, рыболовы вдвоем вытащили из реки Миссисипи голубого сома весом 50,8 килограмма. Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.

Огромную рыбу поймал сотрудник международного аэропорта Сент-Луис Ламберт Уэйд Камински (Wade Kaminski). Ему помогал друг, удивший рыбу вместе с ним. У них не оказалось весов, которыми можно взвесить такого крупного сома, поэтому им пришлось плыть в город и везти рыбу с собой.

На помощь пришел человек, который рыбачил возле 192-метровой арки — одной из достопримечательностей Сент-Луиса. Взвешивание показало, что Камински не удалось побить рекорд штата. Самый крупный голубой сом, пойманный в Миссури, был на восемь килограммов тяжелее.

Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что во Франции трем рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.

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