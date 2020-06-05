Рыболов поймал огромного сома на червяка

В американском штате Теннесси рыболов поймал огромного сома, весящего 47 килограммов. Об этом сообщает WBBJ-TV.

Дэвид Андерсон пришел на водохранилище около девяти часов вечера, насадил на крючок земляного червяка и забросил удочку. Клева пришлось ждать почти три часа. Рыба схватила наживку, когда до полуночи оставалось всего 15 минут. «Она не трогала ее и не тянула, а буквально выдергивала из рук, — рассказывает рыболов. — Я схватил удочку, откинулся назад и стал тянуть».

Андерсон сразу понял, что ему попалась крупная рыба, и стал транслировать видео по Facebook Live. Борьба с сомом продолжалась целый час, затем рыболов зашел в воду и вытащил его сачком. После взвешивания рыбу отпустили. Чтобы побить рекорд штата, Андерсону не хватило трех килограммов.

Мужчина утверждает, что увлекается рыбалкой 38 лет. «Для меня это больше, чем ловля рыбы, — говорит он. — Это мой храм. Мое убежище, где я собираюсь с мыслями».

В 2017 году сообщалось, что во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.

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