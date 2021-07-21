Пловец едва избежал встречи с молотоголовой акулой и попал на видео

Пловец едва избежал встречи с молотоголовой акулой на пляже Флорида Панхандл в американском штате Флорида. На видео произошедшего обратил внимание сайт телеканала News Channel 8.
На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как акула-молот плывет прямо к купальщику. В последний момент акула поворачивает в сторону.
За кадром слышны крики людей, которые отреагировали на появление хищной рыбы. «О нет, нет, нет, нет! О боже!» — говорит кто-то. Другой очевидец начал кричать мужчине, чтобы тот выходил из воды.
Акулы-молоты относятся к отряду кархаринообразных акул. Самые крупные особи достигают шести метров в длину. Некоторые виды представляют опасность для человека.
Ранее сообщалось, что молотоголовые акулы окружили отдыхающих на пляже в американском городе Пенсакола, штат Флорида. На записи видно, что двух отдыхающих на плоту неподалеку не беспокоит появление акул, а третья говорит кому-то: «Замолчи», когда понимает, что одна из рыб прямо под ней.