Акулы-молоты окружили отдыхающих и попали на видео

usatoday.com

Молотоголовые акулы окружили отдыхающих на пляже в американском городе Пенсакола, штат Флорида. На видео с акулами обратило внимание издание USA Today.

29 мая Жаклин Лессо (Jacqueline Lesso) из штата Алабама плавала на лодке вместе с друзьями и увидела несколько акул-молотов. Девушка запечатлела хищных рыб на видео.

На записи видно, что двух отдыхающих на плоту неподалеку не беспокоит появление акул, а третья говорит кому-то: «Замолчи», когда понимает, что одна из рыб прямо под ней.

«Они подплывают!» — говорит женщина за кадром.

Американка подчеркнула, что молотоголовые акулы не проявляли никакой агрессии, и люди начали кричать скорее от волнения, чем от страха.

Акулы-молоты относятся к отряду кархаринообразных акул. Самые крупные особи достигают шести метров в длину. Некоторые виды представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах австралийского штата Новый Южный Уэльс дайвер сняла на камеру примерно 200 молотоголовых акул, представляющих опасность для купальщиков. Девушка ухватилась за камень и запечатлела сотни хищников, находясь от них всего в нескольких метрах.